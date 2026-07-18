Ascienden a 24 los muertos tras el accidente de un autobús escolar en el este de Uganda

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Nairobi, 18 jul (EFE).- El número de víctimas mortales por el accidente de tráfico ocurrido la noche del pasado jueves en el este de Uganda, en el que viajaban alumnos de primaria, ha ascendido a 24 tras la muerte de tres niños que recibían atención médica.

El portavoz de la Policía ugandesa, Michael Kananura, informó de que los nuevos fallecimientos corresponden a tres alumnos de la escuela primaria King David, que perdieron la vida a causa de las heridas sufridas, según recogieron los medios locales este sábado.

«El conductor del autobús implicado en el accidente aún no ha sido identificado formalmente. Sin embargo, se cree que sufrió heridas graves y se encuentra entre las víctimas que reciben tratamiento en el Hospital de Mbale», añadió Kananura en un comunicado.

Los tres nuevos decesos se suman a las 21 muertes registradas previamente en relación con este accidente (veinte alumnos de la escuela King David y un adulto).

Hasta el momento se han identificado 18 cuerpos, mientras que 23 víctimas permanecen ingresadas en el Hospital de Kapchorwa. Por su parte, todos los alumnos supervivientes que no requirieron hospitalización regresaron a Kampala, la capital del país, sanos y salvos.

Los escolares regresaban de una excursión escolar la noche del jueves cuando, según los informes policiales, el vehículo sufrió una avería mecánica alrededor de las 20:00 hora local (17:00 GMT) y el conductor perdió el control antes de que el autobús se estrellara contra roca y volcara.

A raíz de la tragedia, el Gobierno de Uganda suspendió con «efecto inmediato» todos los viajes y excursiones escolares en el país hasta nuevo aviso.

La medida tiene como objetivo permitir una investigación exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon el accidente, facilitar directrices de seguridad más estrictas y brindar la oportunidad de realizar campañas nacionales de sensibilización sobre seguridad vial.

Los accidentes de tráfico son comunes en Uganda y según el último informe de la Dirección de Policía de Tránsito de Uganda, se registraron 5.383 víctimas mortales en las carreteras del país africano en 2025, lo que sitúa el promedio diario en quince personas fallecidas en siniestros viales.

Esto representa un ligero incremento respecto al año anterior, cuando se registraron 5.144 muertes, entre trece y catorce por día. EFE

aam/pcc