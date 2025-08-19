The Swiss voice in the world since 1935

Ascienden a 25 los muertos en explosión en una fábrica rusa de armas y munición

Moscú, 19 ago (EFE).- Las autoridades rusas elevaron este martes a 25 los muertos y a 139 los heridos por la explosión que se produjo el pasado viernes en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú.

«Los trabajos de búsqueda y rescate en la localidad de Lesnoi de la región de Riazán concluyeron. En total hubo 164 víctimas, 25 de ellas, lamentablemente, mortales», informó en Telegram el Ministerio de Emergencias ruso.

En las labores de desescombro y rescate participaron 361 personas y 85 equipos de construcción.

La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik, perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft y ubicada en la región rusa de Riazán.

Debido a los problemas económicos que afrontaba en los últimos tiempos, la fábrica arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación de explosivos, indicaron medios locales.

Según el canal de Telegram 112, esta compañía fue amonestada en varias ocasiones por incumplir las normas de seguridad y condiciones laborales.

A su vez, el canal de Telegram Mash indicó que la explosión fue provocada por la detonación de una munición.

El canal Baza desvinculó el incidente de un posible ataque de drones ucranianos al puntualizar que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna. EFE

