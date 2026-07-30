Ascienden a 28 los muertos por el terremoto de magnitud 7,1 en el sudoeste de Japón

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Kumamoto (Japón), 30 jul (EFE).- El balance de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,1 que sacudió el martes el sudoeste de Japón aumentó a 28, según confirmó este jueves el portavoz del Gobierno japonés, Minoru Kihara, mientras continúa la búsqueda de supervivientes entre los escombros.

Kihara explicó en su rueda de prensa diaria que el balance provisional de víctimas se basa en los informes policiales obtenidos desde el momento del terremoto hasta las 6:30 hora local de este jueves (21:30 GMT del miércoles).

Asimismo, confirmó que en el centro comercial operado por Aeon Mall (Kashima) que registró una explosión instantes después del seísmo se registraron cinco fallecimientos, al igual que en la fábrica papelera Nippon Paper Industries (Yatsushiro), donde el terremoto derribó una gran chimenea.

Tras más de 40 horas desde que ocurrió el temblor, las labores de búsqueda y rescate de supervivientes se convierten «cada vez más» en «una carrera contra el tiempo», subrayó el portavoz gubernamental, en medio de la ola de calor que azota la región.

«Hoy también, la Policía, los Bomberos y las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) continuarán realizando desesperados esfuerzos en las operaciones de rescate», aseveró, antes de agregar que todas las agencias del gobierno involucradas seguirán dedicando «todos sus esfuerzos» bajo la premisa prioritaria de salvar vidas.

En las operaciones de rescate en el centro comercial de Kashima hay 370 efectivos de Bomberos, 190 de la Policía y 170 del Ejército, mientras que en la fábrica de Yatsushiro cuentan con 280 bomberos, 70 policías y 30 militares.

El terremoto se registró a las 16:27 hora local (07:27 GMT) del martes, y su epicentro se ubicó a unos diez kilómetros de profundidad bajo la prefectura de Kumamoto, según la agencia meteorológica japonesa (JMA), que emitió una breve alerta de tsunami.

El temblor alcanzó el máximo en la escala japonesa de 7 niveles, centrada en medir la agitación sobre la superficie y el potencial destructivo de los temblores, causando importantes daños materiales, que incluyen el derrumbe de parte del muro del popular castillo de Kumamoto.

Desde entonces, se registraron centenares de réplicas, incluido un seísmo de magnitud 5,8 en la noche del miércoles, y las autoridades han alertado de la posibilidad de que ocurra un temblor mayor en los próximos días. EFE

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