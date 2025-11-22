Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados de un internado de Níger al norte de Nigeria

1 minuto

Lagos, 22 nov (EFE).- Ascienden a 303 los estudiantes secuestrados, junto con 12 profesores, este viernes tras un ataque armado contra la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, en la comunidad remota de Papiri, estado de Níger, en el norte de Nigeria, informó este sábado la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN, en inglés).

«Tras finalizar el censo y la verificación, el número actualizado de estudiantes secuestrados de la escuela es de 303, mientras que el de profesores secuestrados se mantiene en 12. Por lo tanto, el número total de personas secuestradas es de 315», declaró a EFE el obispo Bulus Yohanna, presidente de CAN en Níger.

Según CAN, los estudiantes raptados fueron tanto varones como mujeres y tienen entre 10 y 18 años, mientras que el Gobierno de Nigeria ordenó el cierre temporal de 41 internados en estados vulnerables tras este ataque. EFE

bb/aam/vh