Ascienden a 36 los civiles asesinados en la RDC por un grupo ligado al Estado Islámico

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Kinsasa, 8 may (EFE).- El número de civiles asesinados esta semana por una milicia de lazos difusos con el grupo yihadista Estado Islámico (EI) en varias aldeas del este de la República Democrática del Congo (RDC) ha aumentado de 24 a 36, informaron este viernes a EFE las autoridades y un líder de la sociedad civil.

La incursión de las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) tuvo lugar la noche del pasado martes en las localidades de Mazumbu, Masangwa y Wasafi, situadas en la zona de Mamove, en el territorio de Beni, ubicado en la provincia de Kivu del Norte.

«El número de muertos ha aumentado tras el hallazgo de doce cuerpos por parte de nuestras tropas, que están desplegadas en la zona persiguiendo a estos atacantes», declaró a EFE por teléfono el jefe administrativo de Mamove, Charle Endukadi, haciendo hincapié en que el número de fallecidos aún es provisional.

El líder de la sociedad civil de Mamove, Kinos Katuo, precisó a EFE que «el hallazgo (de los cuerpos adicionales) se produjo anoche por personal del Ejército».

«Se trata de los cuerpos de varios civiles que fueron secuestrados por las ADF durante su incursión. Por lo tanto, actualmente tenemos una cifra provisional de 36 civiles muertos», subrayó Katuo por teléfono.

El ataque generó un pánico generalizado en la zona, provocando el cierre de comercios y la destrucción de diversos negocios.

Las ADF son una milicia de origen ugandés, pero en la actualidad tiene sus bases en las provincias vecinas congoleñas de Kivu del Norte e Ituri, donde perpetran frecuentes ataques y aterrorizan a la población.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar ataques dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC empezaron una operación militar conjunta contra el grupo que no ha acabado con los ataques.

Sus objetivos son difusos, más allá de una posible vinculación con el EI, que en ocasiones se atribuye sus acciones.

Aunque los expertos del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) no hallaron pruebas de un apoyo directo de EI a las ADF, Estados Unidos las identifica desde marzo de 2021 como «una organización terrorista» afiliada al grupo yihadista.

Desde 1998 el este de la RDC está sumido en un conflicto alimentado por más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco). EFE

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