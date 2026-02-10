Ascienden a 46 los muertos por las fuertes nevadas en Japón

Las fuertes nevadas que han caído durante casi tres semanas en Japón causaron la muerte a 46 personas y heridas a otras 558, según datos facilitados este martes por la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres.

Las continuas tormentas de nieve desde finales de enero han sepultado las comunidades del norte y han provocado el caos en el tráfico, especialmente a lo largo de la costa que da al mar de Japón.

Según la policía y las autoridades locales, muchos accidentes mortales se produjeron cuando montículos de nieve cayeron sobre los residentes desde los tejados o cuando las personas resbalaron mientras intentaban retirarla.

En la ciudad de Aomori, en el norte del archipiélago, los residentes lidian con 1,3 metros de nieve, según la Agencia Meteorológica de Japón.

