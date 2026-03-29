Ascienden a 8 los gazatíes asesinados en ataques israelíes esta mañana, uno menor de edad

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Ciudad de Gaza, 29 mar (EFE).- Dos gazatíes, entre ellos un adolescente de 15 años, fueron asesinados este domingo por ataques israelíes al sur de la Franja de Gaza, lo que eleva ocho el número de fallecidos esta mañana tras otro ataque israelí contra un puesto policial.

Según fuentes médicas del hospital gazatí de Al Nasser, Moqbel Mohamad Moqbel Barbak, de 15 años, murió abatido a tiros por las fuerzas israelíes en la rotonda de Beni Suheila, al este de Jan Yunis.

Además, las mismas fuentes informaron de la muerte de una séptima persona en el ataque aéreo israelí contra un puesto policial en la zona de Mawasi, también en el sur del enclave, donde antes se había informado de seis muertos y múltiples heridos.

Fuentes de la Unidad de Emergencias y Ambulancias de la gobernación de Rafah (sur de la Franja) indicaron que entre las víctimas mortales se cuentan al menos tres agentes de policía.

De acuerdo con la información facilitada, los fallecidos fueron identificados como Rafat Jamis Alwa Abu Mashi, Mohamad Kamal Musleh Sheij Eid, Shukri Sarhan Ahmad Al Sufi, Ashraf Al Rumailat y Samir Hilal Yusef Al Fasis, además de dos personas cuyas identidades no han sido determinadas hasta el momento.

El Ejército israelí todavía no se ha pronunciado sobre este incidente.

Al menos 692 gazatíes han sido asesinados por ataques israelíes desde que comenzó el supuesto alto el fuego en octubre de 2025, mientras que otros 1.895 han sido heridos. Estos datos no incluyen a los ocho fallecidos de este domingo, según informó el Ministerio de Sanidad de la Franja.

El total de muertos asciende a 72.268 desde que Israel lanzó su ofensiva en Gaza el 7 de octubre de 2023, en represalia por el ataque sorpresivo de las milicias gazatíes contra su territorio ese mismo día en el que murieron 1.200 personas. EFE

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