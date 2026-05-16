Ascienden a 80 los muertos por un brote de ébola en el este de la RD del Congo

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Nairobi, 16 may (EFE).- El número de muertos por un nuevo brote de ébola en la provincia de Ituri, en el este de la República Democrática del Congo (RDC) ascendió a 80, según informó el Ministerio de Salud congoleño.

“Se han notificado 246 casos sospechosos y 80 fallecimientos, entre los cuales cuatro dieron positivo en las pruebas”, indicó el ministro Samuel Roger Kamba Mulamba en un comunicado fechado el viernes, pero divulgado a primera hora de este sábado.

La enfermedad se localizó en las ciudades de Rwampara, Mongwalu y Bunia. En esta última localidad trabajaba el presunto paciente cero -un enfermero del Centro Médico Evangélico-, cuyo caso se remonta al pasado 24 de abril.

“El presunto caso índice de la enfermedad corresponde a un enfermero fallecido, de edad desconocida, en el Centro Médico Evangélico (CME) de Bunia; este caso se remonta al 24 de abril de 2026 en la zona de salud de Rwampara. Este enfermero había presentado una sintomatología sugerente de la enfermedad por el virus del ébola: fiebre, hemorragias y vómitos con debilidad intensa”, amplió el documento.

Los análisis del Instituto Nacional de Investigación Biomédica congoleño confirmaron, hasta el momento, ocho casos positivos de la enfermedad por el virus del ébola en las trece muestras tomadas, correspondientes a la cepa Bundibugyo. Las cinco muestras restantes no pudieron ser analizadas por presentar un volumen insuficiente.

Ante esta situación, el Gobierno de la RDC activó el Centro de Operaciones de Emergencias y reforzó la vigilancia epidemiológica en Ituri ante el brote y adoptó medidas urgentes que incluyen atención médica gratuita, despliegue de equipos de intervención rápida y control fronterizo.

Las autoridades pidieron a la población extremar la higiene y reportar síntomas sin caer en el pánico.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha desplegado expertos y enviado cinco toneladas de suministros médicos de Kinsasa a Bunia para reforzar la primera línea de respuesta.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) activaron una respuesta regional integral ante el brote al advertir sobre el alto riesgo de transmisión debido al «intenso movimiento» de la población vinculada a la minería y la proximidad con Uganda -que ya reportó un caso importado- y Sudán del Sur.

El organismo desplegó equipos de emergencia que centralizarán la gestión de suministros médicos y convocó una reunión este sábado con socios internacionales y la OMS para recabar apoyo político al más alto nivel.

El último brote en la RDC fue a finales de 2025 en la provincia de Kasai (centro). Se trató del decimosexto en el país desde el descubrimiento del virus en 1976.

Según la OMS, el ébola presenta una tasa de mortalidad de entre el 60 % y el 80 %, se transmite por fluidos corporales y causa fiebres altas, debilidad intensa y hemorragias graves. EFE

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