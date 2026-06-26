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Ascienden a 920 los muertos y 3.360 los heridos en Venezuela tras el doble terremoto

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Caracas, 26 jun (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, ha informado este jueves de que los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

«Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio», ha declarado Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). EFE

sc/lb/icn

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