Ascienden a 920 los muertos y 3.360 los heridos en Venezuela tras el doble terremoto

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Caracas, 26 jun (EFE).- El presidente del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, ha informado este jueves de que los dos terremotos ocurridos el miércoles en su país ya dejan 920 muertos y 3.360 heridos.

«Debemos anunciar con dolor, porque son nuestras hermanas y nuestros hermanos, que 920 personas han fallecido por la acción violentísima de los terremotos del 24 de junio», ha declarado Rodríguez en una alocución transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El legislador ha dicho que han sido atendidas hasta 3.360 «personas heridas o con algún tipo de afectación».

De igual forma, ha indicado que contabilizan 172 personas atrapadas en edificaciones y 3.007 damnificados.

Rodríguez sostiene que hay un total de 383 edificaciones afectadas de manera total o «importante», la mayoría de ellas en el estado costero de La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por los terremotos.

Además, se reportan 13 hospitales con afectaciones, 25 centros comerciales y 1.002 edificaciones de otro tipo.

Ante esto, Rodríguez ha exhortado a la población a no viajar hasta La Guaira para ayudar, al advertir que eso crea más congestión en la zona y ha invitado a quienes quieran colaborar con el operativo de rescate y atención de víctimas a dirigirse a los distintos centros de acopio en Caracas para entregar donativos.

Igualmente, ha señalado que hasta las 13.17 hora local (17.17 GMT) se han documentado 302 réplicas.

El diputado ha afirmado que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) se encuentra desplegada en La Guaira para garantizar las operaciones de rescate, así como la seguridad y el orden interno.

Pese a esto, la desesperación por la escasez de alimentos y productos básicos ha derivado este viernes en saqueos en varios comercios de Catia la Mar, en La Guaira, mientras cientos de personas hacían filas para recibir ayuda humanitaria.

Los habitantes han salido de los negocios cargando grandes bolsas de comida y bebidas en un ambiente que ha sido de crispación, mucha tensión y angustia. EFE ha presenciado el saqueo de al menos tres comercios y aunque la Policía está desplegada en muchas zonas, la cantidad de gente en las calles los rebasa.

La Guaira fue declarado el jueves zona de desastre por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Los terremotos han afectado también a otras regiones del país, incluida Caracas, donde han colapsado edificios y distintas instalaciones. EFE

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