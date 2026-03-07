Ascienden a diez los muertos en un ataque ruso contra un edificio de viviendas en Járkov

Berlín, 7 mar (EFE).- La cifra de muertos en el ataque balístico ruso anoche contra un edificio residencial en la ciudad nororiental ucraniana de Járkov asciende ya a diez, entre ellos dos menores, informaron este sábado las autoridades, mientras el ministro de Exteriores, Andrí Sibiga, instó a no flexibilizar las sanciones, sino incrementar la presión sobre Rusia para restablecer la paz.

«El décimo cuerpo sin vida fue hallado bajo los escombros del edificio de cinco plantas», escribió el alcalde de Járkov, Ígor Terejov, en un mensaje en Telegram.

La oficina de la administración militar regional precisó que de la octava víctima mortal hallada bajo los escombros sólo se encontraron fragmentos.

En tanto, la cifra de heridos se sitúa en diez, entre ellos dos niños de seis y once años, y una niña de 17.

«Rusia es un Estado terrorista. No puede haber ninguna flexibilización de las restricciones contra los asesinos rusos mientras sigan matando a niños ucranianos mientras duermen. No debe haber ninguna flexibilización de las sanciones o prohibiciones en eventos deportivos y culturales internacionales» instó en tanto el jefe de la diplomacia ucraniana en un mensaje en X, al referirse a la «escena espantosa» que se presenció en Járkov.

Agregó que «el régimen de Moscú no sólo aterroriza a Ucrania, sino que también siembra el terror por todo el mundo», «ayuda a Irán a asesinar y destruir» y «fortalece a la República Popular Democrática de Corea y su capacidad para amenazar a la región».

En ese sentido, subrayó la necesidad de aumentar la presión sobre Rusia, «para restablecer una paz duradera para Ucrania y en aras de la paz y la seguridad internacionales».

Rusia realizó desde las 18.00 horas del viernes y durante la noche un ataque combinado contra infraestructuras críticas de Ucrania con drones de ataque y misiles terrestres y marítimos, según informó la Fuerza Aérea en su parte diario.

En concreto, las fuerzas rusas utilizaron en su ataque dos misiles hipersónicos Zircon, trece misiles balísticos Iskander-M/S-400, catorce misiles de crucero Kalibr y 480 drones, de los que unos 290 eran Shahed y el resto eran Gerbera, Italmas y de otro tipo.

Hasta las 08.00 horas del sábado, la defensa antiaérea ucraniana derribó o neutralizó ocho misiles balísticos Iskander-M/S-400, once misiles de crucero Kalibr y 453 de los drones de ataque, añade el comunicado publicado en Telegram.

La Fuerza Aérea agrega que se reportaron impactos de nueve misiles y 26 drones de ataque en 22 localizaciones, así como la caída de fragmentos de vehículos aéreos no tripulado en cinco. EFE

