Ascienden a ocho los gazatíes asesinados en esta jornada, entre ellos dos niños

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Gaza, 8 jul (EFE).- El Ejército israelí mató en lo que va de este miércoles a ocho gazatíes, entre ellos dos niños de 6 y 10 años, tras un nuevo ataque contra un vehículo cerca de la Universidad Islámica, en el oeste de la ciudad de Gaza, informaron a EFE fuentes del Hospital Al Shifa.

En otro incidente registrado poco antes, también según el centro hospitalario, un niño de 6 años llamado Abdul Rahman Rafiq Nasser murió cuando fue disparado por tropas israelíes en el barrio Zeitún de la ciudad de Gaza (norte), cerca de la llamada línea naranja de Gaza, una zona ahora controlada por el Ejército israelí.

Dicha demarcación, paralela a la línea amarilla a partir de la cual teóricamente están apostadas las tropas israelíes, se adentra aún más en el enclave y el tránsito por ella debe coordinarse con las Fuerzas Armadas israelíes, lo que profundiza el control israelí de la Franja.

También en la ciudad de Gaza, en su zona norte, la Media Luna Roja informó de otro muerto en un ataque israelí, cuyo cadáver fue llevado igualmente a Al Shifa.

Además, un dron bombardeó una tienda de campaña para desplazados en Jan Yunis, en el sur de la Franja, y mató a cuatro personas: un niño de 10 años y tres hombres de entre 20 y 39 años, indicaron fuentes del hospital Nasser.

En el extremo sur de la Franja, dentro de una zona bajo ocupación israelí, un camionero gazatí murió este miércoles tras recibir un disparo en la cabeza por parte del Ejército israelí.

El conductor, informaron a EFE fuentes del hospital Nasser y del colectivo de camioneros gazatíes, circulaba por el corredor Filadelfia, la divisoria de 14 kilómetros entre Gaza y Egipto que permanece bajo control israelí pero por la que circulan camiones coordinados con las autoridades de Israel.

«Hoy temprano, las tropas identificaron a tres conductores de camiones de ayuda humanitaria que se habían detenido en el Corredor de Filadelfia y habían salido de sus vehículos, contraviniendo los procedimientos establecidos», dijo el Ejército israelí al respecto en un comunicado remitido a EFE.

«Las tropas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) que operaban en la zona detuvieron a los conductores para interrogarlos. Simultáneamente, el conductor de otro camión que se había detenido en un control cercano corrió hacia las tropas. Estas activaron el protocolo de detención de sospechosos y, al percibir una amenaza inmediata, abrieron fuego contra él», continúa la nota castrense, para agregar que «el incidente está bajo investigación».

Israel sigue realizando ataques en la Franja de Gaza a diario a pesar del alto el fuego vigente desde hace nueve meses, y matando a una media de 4 personas al día, según el recuento de muertos por fuego israelí que publica el Ministerio de Sanidad de la Franja.

Su último informe indica que en el día de ayer, martes, fuerzas israelíes mataron a ocho personas en Gaza e hirieron a otras 17.

Desde el inicio del alto el fuego el 10 de octubre del año pasado, a un total de 1.084 gazatíes han sido asesinados, mientras que la cifra asciende a 73.110 desde el comienzo de la ofensiva israelí contra Gaza a principios de octubre de 2023. EFE

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