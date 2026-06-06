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Ascienden a tres los muertos por una explosión en un vivienda en Italia

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Roma, 6 jun (EFE).- Tres personas han muerto y otras dos han resultado heridas a causa de una explosión en la madrugada de este sábado en una vivienda familiar en la localidad italiana de Porto Sant’Elpidio (centro).

La deflagración se produjo en una vivienda de dos plantas en esta localidad a orillas del mar Adriático, poco antes de las 6:00 hora local (4:00 GMT), presumiblemente por una fuga de gas.

El balance de víctimas mortales es de tres: un hombre de 47 años y una mujer de 89 años que estaba desaparecida y cuyo cadáver ya ha sido localizado bajo los escombros, aunque no recuperado, según ha confirmado el cuerpo de bomberos.

Además, un tercer hombre, de 60 años e hijo de la fallecida, ha muerto en el hospital de Ancona (centro), donde había sido ingresado tras la explosión, según avanzan los medios locales.

Asimismo los bomberos han logrado extraer de entre los cascotes a dos personas heridas, un matrimonio.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado su pesar y su cercanía a los familiares de las víctimas, a las personas heridas y a los equipos de emergencia. EFE

gsm/pcc

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