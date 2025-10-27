ASEAN celebra su jornada de reuniones multilaterales en Malasia sin la presencia de Trump

Kuala Lumpur, 27 oct (EFE).- La cumbre de líderes de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) celebra este lunes su jornada de reuniones multilaterales en la capital de Malasia, en las que comparten mesa EE.UU., Rusia, China y la Unión Europea, entre otros, ya sin la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, quien prosigue su gira por Asia en Japón.

El bloque del Sudeste Asiático además mantendrá reuniones con otros socios destacados como Corea del Sur, cuya delegación esta encabezada por el presidente, Lee Jae-myung, y Naciones Unidas, representado en la cita en la capital malasia por el secretario general de la ONU, António Guterres.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien también representa la presidencia del bloque de economías emergente BRICS, tiene previsto participar hoy en el Foro de Asia Oriental, donde coinciden los principales socios del bloque.

Lula se reunió el domingo, durante la primera jornada de la ASEAN, con Trump en los márgenes de la cumbre.

El líder brasileño, quien este lunes hablará con la prensa, afirmó que la reunión con su par estadounidense fue «excelente» y confirmó que los dos países iniciarán «de inmediato» negociaciones comerciales, en plenas tensiones por el arancel del 50 % de Washington a Brasilia.

El presidente estadounidense afirmó por su parte al inicio del encuentro con su homólogo brasileño que iban a lograr «acuerdos muy buenos» y que terminarían teniendo «una relación muy buena».

Trump, por su parte, se dirige hacia Japón, segunda etapa de su gira asiática que también lo llevará a Corea del Sur, donde coincidirá con el presidente de China, Xi Jinping.

En la capital malasia, el mandatario norteamericano firmó varios tratados comerciales con miembros de la ASEAN y presenció la firma del acuerdo de paz entre Tailandia y Camboya, que él ayudo a mediar para terminar con el enfrentamiento bélico en la frontera que explotó el pasado julio y dejó medio centenar de muertos.

Creada en 1967, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático está compuesta por Singapur, Malasia, Vietnam, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Birmania, Brunéi, Laos, Camboya y, desde esta cumbre, Timor Oriental.

El bloque, formado por economías emergentes y territorio de rivalidades geopolíticas entre EE.UU. y China, tiene un producto interior bruto (PIB) combinado de 4,1 billones de dólares -comparable al de países como Japón o India- y una población total cercana a los 693,5 millones de personas, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). EFE

