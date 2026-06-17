ASEAN mantiene interés en hidrocarburos rusos pese a nuevas amenazas de sanciones del G7

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Moscú, 17 jun (EFE).- El secretario general de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Kao Kim Hourn, aseguró hoy que el grupo mantiene el interés en incrementar las importaciones de hidrocarburos de Rusia, pese a las nuevas amenazas de sanciones contra el petróleo y el gas rusos por parte del G7.

«Las necesidades energéticas de la ASEAN siguen aumentando. Eso significa que necesitamos contar con una red de suministros desarrollada y diversa. Rusia dispone de una gran experiencia en la producción de energía eléctrica y el suministro de recursos energéticos», dijo Kim al abrir el foro empresarial Rusia-ASEAN en la ciudad de Kazán.

Estimó en más de 17.000 millones de dólares el comercio bilateral entre Rusia y el grupo, un resultado que consideró «modesto», por lo que aseguró que «existe un gran potencial de desarrollo», según la agencia TASS.

El martes los líderes del G7 acordaron fortalecer las sanciones al petróleo y al gas rusos en la cumbre celebrada en la localidad francesa de Évian, a la que fue invitado el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

El interés de la ASEAN tampoco se ha visto mermado por el hecho de que el viernes se firme en Suiza el acuerdo de paz entre EE.UU. e Irán, lo que dará paso -según ha adelantado Washington- a la normalización del tránsito en el estrecho de Ormuz, por donde cruza el 20 % del petróleo mundial, buena parte destinada a países de la ASEAN y de la región de Asia-Pacífico.

Por su parte, en un mensaje a los asistentes al foro, el líder ruso, Vladímir Putin, se mostró «convencido» de que el foro permitirá impulsar el comercio y las inversiones bilaterales, además del diálogo empresarial.

Recordó que las relaciones entre Rusia y la ASEAN cumplen 35 años y que ahora ante ambos «se abren grandes perspectivas en el ámbito energético y de seguridad alimentaria», además de cooperación nuclear, logística y de transporte.

Los líderes de la región -los primeros ministros de Tailandia, Camboya, Malasia, Vietnam y Timor Oriental, además del sultán de Brunéi han confirmado su presencia- buscarán nuevos acuerdos energéticos con Moscú, cooperación que se benefició del bloqueo del estrecho de Ormuz.

De hecho, el mandatario malasio, Anwar Ibrahim, dijo el lunes -citado por la agencia estatal Bernama- que uno de los objetivos de esta cumbre es «asegurar la continuidad y la seguridad del suministro de petróleo y diésel», que su país compra a Moscú pese a las sanciones de Estados Unidos y Occidente.

Debido al cierre parcial de Ormuz, Filipinas compró 2,4 millones de barriles de crudo ruso para ampliar sus reservas, tras declarar el estado de emergencia energética en el archipiélago. Asimismo, Vietnam y Laos firmaron acuerdos con Moscú para construir centrales nucleares.

Rusia ve a los países asiáticos, en especial China e India, como la alternativa a Europa, que suspendió sus importaciones rusas casi en su totalidad tras el comienzo de la guerra en Ucrania.

La anterior cumbre Rusia-ASEAN tuvo lugar en octubre de 2021 en formato virtual debido a la pandemia del coronavirus. Kazán, capital de la república de Tatarstán, ya acogió la cumbre del grupo BRICS en 2024.EFE

mos/jlp