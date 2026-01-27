Aseguradoras de salud se desploman en Wall Street tras propuesta sobre Medicare Advantage

2 minutos

Nueva York, 27 ene (EFE).- Las acciones de las principales aseguradoras de salud de EE.UU. se desplomaban este martes en Wall Street tras conocerse que el Gobierno propone mantener prácticamente sin cambios las tarifas que paga Medicare Advantage en 2027.

El anuncio tomó por sorpresa a los mercados, que lo interpretan como una señal de presión sobre la rentabilidad del sector.

El Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) anunció que los pagos a los planes de Medicare Advantage, que son administrados por aseguradoras privadas y cubren a millones de personas mayores y con discapacidad, aumentarán un promedio de un 0,09 % en 2027, un incremento muy pequeño que eleva ligeramente lo que las aseguradoras reciben por cada afiliado respecto a 2026.

La cifra queda muy por debajo de las expectativas de los analistas, que esperaban un incremento de entre el 4 % y el 6 %, después de la subida aplicada el año anterior, que fue de un 5,06 %, recoge la cadena CNBC.

En consecuencia, las acciones de UnitedHealth Group, la aseguradora con mayor número de afiliados al programa del Gobierno federal, caían en torno a un 19,7 % en Wall Street.

Mientras, Humana, una actividad depende en gran medida de Medicare Advantage, registraba una caída aún mayor, del 20,4 %.

Por su parte, los títulos de CVS Health perdían alrededor de un 13,3 %.

Según los analistas, este castigo bursátil refleja el temor de que el aumento propuesto por el CMS no compense el incremento de los costes médicos y administrativos que afrontan las aseguradoras, especialmente en un contexto de envejecimiento de la población y mayor uso de los servicios sanitarios.

Por su parte, CMS defendió que su propuesta busca «garantizar la sostenibilidad a largo plazo de Medicare Advantage», programa que cubre a millones de personas mayores y con discapacidad en Estados Unidos y que supone un gasto público creciente.

La propuesta del organismo queda ahora abierta a un periodo de revisión antes de que el Gobierno publique la versión definitiva, prevista para la primavera. EFE

