Aseguradoras reportan el robo de 631 vehículos en México tras operativo contra El Mencho

3 minutos

Ciudad de México, 26 feb (EFE).- Ante las manifestaciones violentas por el abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, El Mencho, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) informó este jueves que se robaron 631 vehículos en todo el país, siendo el estado de Jalisco (oeste) el más afectado.

La directora general de la AMIS, Norma Alicia Rosas, explicó que fue un evento anormal, que se suscitó entre el domingo y el martes pasados, al tiempo que detalló que solo en Jalisco se registró el robo de 396 vehículos, aunque precisó que no han desglosado si se trata de autos o tractocamiones.

“Los hechos del domingo generaron un robo atípico en Jalisco”, señaló en conferencia de prensa y contrastó que, “en un día ordinario”, el promedio diario de robos podría ser de 12.

“Entre domingo y martes, se robaron 396 unidades en Jalisco”, añadió.

Detrás del estado de Jalisco, donde se dio el operativo contra El Mencho, los estados occidentales que le siguieron fueron Michoacán, con 101 unidades, y Nayarit, con 80; concentrando entre estas tres entidades el 92 % de los casos.

También detalló que 10 vehículos más fueron despojados en el central estado de Guanajuato y se reportaron 44 vehículos más en el resto del territorio mexicano.

Rosas detalló que el principal delito fue el robo de vehículos, sin importar si se usaron con otros fines después, como para bloquear carreteras o si fueron incendiados o utilizados para generar disturbios.

En este sentido, la directiva estimó que la gran mayoría de las pólizas de seguro puedan ser tramitadas sin ningún problema, ya que el robo total está contemplado en las coberturas.

Además, refirió que, siempre que se tenga una póliza vigente con cobertura de robo total, los propietarios deberán presentarse con el reporte correspondiente ante su aseguradora y con la denuncia pertinente ante las autoridades mexicanas.

“Lo que estuvimos viendo fue básicamente ese delito, el despojo (de autos), con independencia de para qué lo vayan a usar. Si lo usaron para quemar, si lo usaron para tapar vías, para amotinarse, no debe de haber ningún problema. Justo para eso están las coberturas”, dijo Rosas.

Sobre los daños a los comercios, la directora general de la AMIS indicó que aún se encuentran validando el impacto total de los daños a los establecimientos afectados en todo el país por estos hechos violentos.

Oseguera Cervantes fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco. Alias El Mencho, líder del CJNG , era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.

En respuesta al operativo, se desataron los llamados ‘narcobloqueos’ en Jalisco, cuna del CJNG, con vehículos incendiados y carreteras cerradas, que rápidamente se extendieron a varios estados del país. EFE

jsm/mjc/eav