Aseguradoras rusas empiezan a ofrecer pólizas contra riesgos bélicos, incluidos los drones

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Moscú, 5 jun (EFE).- Las aseguradoras rusas han comenzado a ofrecer a sus clientes pólizas que contemplan reparaciones por riesgos bélicos, incluyendo ataques de drones, daños por ondas expansivas de explosiones y la caída de misiles de defensa antiaérea, según informó este viernes el periódico ruso Kommersant.

Según el rotativo, estas cláusulas adicionales a los seguros sobre bienes materiales elevan su costo entre un 10 y un 12 %, pero los juristas alertan sobre las dificultades que podrían enfrentar los clientes para demostrar que su caso se inscribe en las cláusulas de la póliza y poder cobrar.

En particular, el medio citó a las compañías Alfa Strajovanie, Ingosstraj, que ofrecen la cobertura de riesgos militares con incrementos del 10 y el 12 %, respectivamente.

Las compañías describen como casos asegurables los daños a propiedades como consecuencia de «acciones militares, maniobras, ejercicios u cualquier operación de índole militar» que utilicen «cualquier tipo de armamento: misiles, proyectiles, morteros, bombas u otras municiones, así como a consecuencia de las acciones de las defensas antiaéreas y de las ondas expansivas».

Ingosstraj inlcuye también los riesgos de guerra civil, desórdenes populares o huelgas.

Otras compañías como RESO-Garantia, Rosgosstraj, Soglasie tienen ofertas semejantes, pero no informan sobre las condiciones con tanto detalle.

Según comentó al periódico Pável Zingarévich, gerente de RESO-Garantia, el máximo pago por estos riesgos es de 30 millones de rublos (cerca de 410.000 dólares), mientras que las otras dos ofrecen compensaciones de entre 40 y 50 millones de rublos (545.000-682.000 dólares).

Sin embargo, parte de las aseguradoras no distinguen entre riesgos militares y riesgos de atentados terroristas, lo cual genera determinadas indeterminaciones en dependencia de la calificación legal que tenga el incidente.

La inclusión de protección ante ataques de drones incrementa el precio de las pólizas en una media del 15 %, sostuvo Kommersant.

En tanto, los clientes deberán presentar a las aseguradoras un documento de los servicios de seguridad o emergencias rusos que justifique el motivo del daño, señaló el periódico.

Ucrania ha incrementado en los últimos meses los ataques de drones contra la infraestructura crítica rusa, una situación que está afectando a la economía rusa y ha obligado a las autoridades a imponer limitaciones a la venta de combustibles, entre otras medidas. EFE

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