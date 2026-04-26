Asesinado el ministro de Defensa maliense en la ofensiva yihadista del sábado en Mali

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Bamako, 26 abr (EFE).- El ministro de Defensa de Mali, el general Sadio Camara, murió en un atentado con explosivos durante la ofensiva de gran escala lanzada este sábado por Al Qaeda y secesionistas norteños contra objetivos civiles y militares, informaron este domingo a EFE fuentes militares y familiares.

Dos fuentes militares y un pariente precisaron que Camara y tres miembros de su familia fallecieron en la explosión en la localidad de Kati, cerca de Bamako, sin avanzar más detalles. EFE

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