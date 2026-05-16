Asesinado un exalcalde colombiano que trabajaba en campaña del candidato ultraderechista

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(Actualiza con reacciones de Defensoría del Pueblo y de De la Espriella)

Bogotá, 16 may (EFE).- El coordinador de la campaña presidencial del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella en la localidad colombiana de Cubarral, el exalcalde Rogers Mauricio Devia Escobar, fue asesinado a tiros, lo que elevó este sábado la preocupación por la seguridad de los dirigentes políticos a dos semanas de la elecciones presidenciales del 31 de mayo en Colombia.

Devia, de 42 años, que fue alcalde de Cubarral, en el departamento del Meta (centro) en el período 2020-2023, fue asesinado el viernes por la noche junto con Fabián Cardona, exsecretario de Gobierno de ese municipio.

«Rogers era un entusiasta, comprometido y trabajador incansable por esta causa política», dijo en su cuenta de X el gerente nacional de regiones de la campaña de De la Espriella, Jaime Andrés Beltrán.

Según Beltrán, estuvo el viernes en Villavicencio, capital del Meta, recogiendo material de la campaña de De la Espriella, «y al llegar a su municipio fue atacado por desconocidos».

De la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, está en segundo lugar en las encuestas de intención de voto, que lidera el candidato de izquierdas Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Hoy lloramos a Rogers Mauricio Devia y a Fabián Cardona, dos patriotas asesinados cobardemente por el narcoterrorismo mientras llevaban la bandera de esta campaña y el sueño de una Colombia distinta», manifestó De la Espriella, quien agregó: «Su único delito fue creer en la patria y no arrodillarse ante los violentos».

Preocupación de la Defensoría por la violencia

La Defensoría del Pueblo señaló este sábado que además del doble homicidio, este viernes hubo un ataque también en Cubarral contra Julián Cardona, excandidato a la Alcaldía por el partido de derecha Centro Democrático, quien resultó ileso del ataque con disparos de fusil contra su vehículo.

«Estos hechos son de extrema gravedad y preocupación en sí mismos, pero también porque ocurren en el contexto electoral, por lo que afectan gravemente el ejercicio de los derechos políticos y la participación democrática en los territorios», manifestó la Defensoría en un comunicado.

Subrayó que «la violencia, las amenazas y cualquier forma de intimidación afectan el debate público, profundizan los riesgos para liderazgos políticos y sociales, y debilitan la convivencia democrática».

Por eso hizo «un llamado urgente a las autoridades» para «avanzar con celeridad en las investigaciones, esclarecer lo ocurrido y adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, la seguridad y las garantías democráticas de quienes participan en la vida política del país».

Por su parte, la Procuraduría (Ministerio Público) rechazó «de manera contundente el asesinato» de Devia e hizo «un llamado a las autoridades para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de todos los actores políticos en el marco del proceso electoral».

Este crimen se suma al de Mileidy Villada González, del Centro Democrático y presidenta del Concejo Municipal de Obando, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), quien fue atacada por sicarios el pasado 7 de mayo.

Tras ese homicidio, la Procuraduría también pidió celeridad en las investigaciones y dirigentes políticos denunciaron falta de garantías de seguridad para líderes regionales y miembros de partidos de oposición. EFE

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