Asesinado un palestino por disparos de colonos cerca de Nablus

Jerusalén, 13 ago (EFE).- Un palestino de 35 años fue asesinado este miércoles por disparos de colonos israelíes en la aldea de Duma, cerca de Nablus, en el sur de Cisjordania, informó la agencia oficial palestina Wafa. Es el segundo asesinato por ataques de colonos registrado este mes.

Según el Ministerio de Salud palestino, la víctima, identificada como Zamin Jalil Reda Dawabsheh, falleció a causa de las heridas sufridas durante el ataque en la localidad.

El jefe del Consejo de Duma, Suleiman Dawabsheh, declaró a Wafa que los colonos abrieron fuego contra residentes en la zona sur del pueblo, en medio de trabajos de nivelación de tierras que se llevan a cabo desde hace varios días.

La otra víctima mortal de este mes por disparos de colonos es Moein Sobhi Muhammad Asfar, de 24 años, también cerca de Nablus.

Según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), al menos 178 palestinos han sido asesinados en Cisjordania a manos del Ejército israelí o de colonos desde que comenzó 2025, hasta el 28 de julio, por lo que las cifras de los últimos días aún no están incluidas. Entre las víctimas hay 37 menores.EFE

