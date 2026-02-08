Asesinan a dos policías en el municipio colombiano de Anorí

Bogotá, 8 feb (EFE).- Dos policías fueron asesinados en la madrugada de este domingo en el municipio colombiano de Anorí, en el departamento de Antioquia (noroeste), una región donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las antiguas FARC.

«En la madrugada de hoy, en el municipio de Anorí, fueron asesinados nuestros compañeros: subintendentes Hugo Armando Castaño Morales y Melquiades de Jesús Arismendy Pérez. Dos uniformados, integrantes de la patrulla de vigilancia fueron atacados mientras cumplían labores de control y verificación de establecimientos comerciales», expresó el director de la Policía, general William Rincón.

El oficial achacó el crimen a los grupos armados ilegales que operan en la zona y dijo que el ataque «constituye una grave afectación contra la tranquilidad y la seguridad de los habitantes de Anorí y de toda la región».

«Rechazamos de manera contundente y categórica estos actos criminales que apagaron la vida de dos de nuestros compañeros, policías que, como miles en todo el país, salieron de sus hogares con dignidad y vocación de servicio para cumplirle a Colombia», agregó el oficial.

Frente a la ocurrido, Rincón ordenó el despliegue de todas las «capacidades operativas, investigativas y de inteligencia para dar con los responsables».

«Enviamos un mensaje de solidaridad y acompañamiento a sus familias, con la firme promesa de que este crimen no quedará en la impunidad», añadió el director de la Policía. EFE

jga/jrh