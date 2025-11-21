Asesinan a exjuez de Ecuador cuando se movilizaba en su vehículo en provincia del Guayas

Quito, 21 nov (EFE).- Sujetos armados asesinaron este viernes al exjuez Carlos Zambrano tras dispararle cuando circulaba en su vehículo por una concurrida avenida de la provincia costera del Guayas, una de las más afectadas por la violencia en Ecuador.

La Policía confirmó que el hecho tuvo lugar en los exteriores de la urbanización Puerto Azul y causó conmoción en Guayaquil, capital del Guayas.

Zambrano trabajaba como abogado en libre ejercicio y hasta 2022 se desempeñó como juez de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Corte Provincial del Guayas, indicó el portal Primicias.

El exjuez se suma a la lista de víctimas de sicariato (asesinato por encargo) que han aumentado en Ecuador, país que atraviesa niveles de violencia sin precedentes, atribuidos por el Gobierno a las bandas criminales vinculadas con el narcotráfico.

Desde inicios de 2024 Noboa declaró al país bajo ‘conflicto armado interno’ y catalogó a las bandas criminales como grupos «terroristas», pero la violencia se ha agudizado en 2025, ya que en el primer semestre de este año se registraron 4.619 homicidios, un 47 % más que en el mismo período de 2024. EFE

