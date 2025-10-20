Asesinan a tiros a brasileño y hieren a un paraguayo en ciudad fronteriza con Brasil

1 minuto

Asunción, 20 oct (EFE).- Un ciudadano brasileño fue asesinado y su supuesto acompañante quedó herido tras ser atacados a tiros este lunes en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, informó la Policía.

El comisario general Osval Lesme, director de la Policía del departamento de Amambay, del que Pedro Juan Caballero es capital, dijo a medios locales que el fallecido fue identificado como Jonathan Medeiro Da Fonseca.

El herido, de nacionalidad paraguaya, es Eduardo Flor Cantaluppi, quien recibe atención médica.

Lesme agregó que el crimen se cometió en el estacionamiento de un supermercado, en el que las dos víctimas supuestamente se encontraron con otras dos personas para realizar «algún negocio».

Medios locales mostraron el cuerpo del ciudadano brasileño tirado junto a un vehículo en un parqueo al aire libre.

Según el canal privado NPY, Medeiros tenía 36 años de edad y era natural del Estado de Paraná, en Brasil.

El extranjero vivía en Pedro Juan Caballero, y estaba acompañado de Flor, que era el chofer de su vehículo.

El diario Última Hora indicó que Medeiro da Fonseca tenía actividades en política, pero también supuestos antecedentes en clonación de tarjetas de crédito.EFE

ja/lb/gpv