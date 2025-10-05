The Swiss voice in the world since 1935
Asesinan a tiros a tres personas en una barbería en el norte de Colombia

Bogotá, 4 oct (EFE).- Sicarios asesinaron a tres hombres que estaban en una barbería de Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, en el norte de Colombia, denunció este sábado la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

De acuerdo con Indepaz, hombres armados en moto llegaron al lugar y dispararon indiscriminadamente contra las víctimas. Dos murieron en el sitio, mientras que una tercera falleció mientras era trasladada a un centro médico.

Con esta matanza, ya son 62 las que se han registrado este año en Colombia, según datos de Indepaz.

La Defensoría del Pueblo emitió hace más de dos años una alerta temprana en la que advirtió el agravamiento de la situación de seguridad en el área metropolitana de Barranquilla, incluyendo los municipios de Soledad, Malambo, Galapa y Puerto Colombia.

La alerta señaló un aumento de la violencia y de las actividades delictivas que afectan a la población civil, lo que ocasiona temor y vulnerabilidad, con hechos como homicidios, desplazamientos forzados, extorsiones y amenazas.

Indepaz instó hoy a las autoridades locales y nacionales a implementar medidas urgentes para proteger los derechos humanos y garantizar la seguridad de los habitantes, con el objetivo de prevenir la escalada de violencia y reducir el riesgo para la comunidad. EFE

