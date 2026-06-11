Asesinan a tiros a un periodista de nota roja en Veracruz, en el este de México

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Veracruz (México) 11 jun (EFE).- El periodista mexicano de nota roja Luis Ángel Lopez fue asesinado a tiros la madrugada de este jueves en Veracruz (este), una de la entidades más peligrosas para ejercer el periodismo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad del norte del Estado de Veracruz.

Los informes policiales señalan que el reportero del periódico ‘Vanguardia’ fue atacado a tiros en la avenida 20 de Noviembre de la cabecera municipal, sin que se conozcan más detalles.

La víctima, quien también era delegado de la organización de rescate Cruz Ambar, contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) porque, según sus compañeros, había recibido amenazas de elementos policiales de esa región veracruzana.

El periódico ‘Vanguardia’ de Veracruz, donde laboraba, emitió a través de sus redes sociales condolencias a sus familiares.

“Descanse en paz el ingeniero Luis Ángel López Valdez, reportero de ‘Vanguardia’ de Veracruz, quien fue asesinado la madrugada de este jueves 11 de junio en la avenida 20 de noviembre de Poza Rica. También era subdelegado de Cruz Ámbar. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y que Dios les dé pronta resignación ante estos momentos difíciles», posteó el diario.

En ese mismo municipio, en enero pasado, fue asesinado a tiros el también reportero de nota roja, Carlos Castro, director del portal digital ‘Código Norte’.

La víctima fue atacada por un sicario en el interior de un restaurante bar de su familia ubicado en el municipio de Poza Rica.

El comunicador se había autoexiliado luego de recibir amenazas y cuando regresó a esa región, lo mataron.

Estos hechos se unen al secuestro de la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz.

El caso causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban, sin que haya sido localizada aún.

Veracruz, es una entidad considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 a 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y se reportan cuatro desaparecidos. EFE

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