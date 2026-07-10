Asesinan a tiros al que fue el primer alcalde abiertamente gay de México

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Ciudad de México, 10 jul (EFE).- El exalcalde del municipio de Fresnillo, en el estado mexicano de Zacatecas, y exdiputado Benjamín Medrano Quezada, que fue el primer alcalde abiertamente gay en México, fue asesinado en un ataque armado en la ciudad de Guadalajara, estado de Jalisco (oeste).

El crimen tuvo lugar el pasado martes en el interior de un establecimiento comercial, pero el cuerpo fue identificado dos días después por las autoridades ya que no portaba identificación.

Fuentes de seguridad indicaron que los atacantes presuntamente fueron dos sujetos que viajaban en una motocicleta, quienes le dispararon a pocos metros de distancia.

En un comunicado, el municipio de Fresnillo lamentó el fallecimiento de Medrano Quezada.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos respetuosamente en este momento de dolor y deseándoles fortaleza ante esta irreparable pérdida. Descanse en paz», indicó el mensaje del municipio.

En tanto, la diputada del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Noemí Luna también expresó sus condolencias por la muerte de su excompañero diputado y exalcalde de Fresnillo,.

«Expreso mis más sinceras condolencias a su familia, amistades y seres queridos. Les deseo fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles».

Medrano Quezada ocupó el cargo de presidente municipal de Fresnillo de 2013 a 2015, un municipio de 240.000 habitantes y un punto clave para el trasiego de drogas en el centro-norte de México.

Además, entre 2020 y 2023, el municipio fue la ciudad con mayor percepción de inseguridad, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El exalcalde, que también era conocido por su faceta como cantante y empresario, fue propietario de un bar gay en Fresnillo. EFE

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