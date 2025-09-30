Asesinan a tiros en Ciudad de México a un famoso estilista de artistas y cantantes

2 minutos

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- El estilista mexicano Miguel de la Mora, reconocido por trabajar con estrellas como las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a tiros la noche del lunes, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México.

Según medios locales, el hombre, de 28 años y conocido como ‘Micky Hair’, fue atacado alrededor de las 23.00 hora local (05.00 GMT del martes) en el exterior de su centro de estética, ubicada en una de las más vías más exclusivas de la Ciudad de México, famosa por albergar boutiques de lujo, restaurantes de prestigio y tiendas de alta gama.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los agresores viajaban en una motocicleta y el ataque fue directo al estilista.

La SSC informó que, junto con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), se han iniciado las investigaciones a partir del análisis de cámaras de videovigilancia.

Por su parte, Mauricio Tabe, alcalde en Miguel Hidalgo, demarcación en la ocurrió el crimen, confirmó en sus redes sociales que el homicidio del estilista no fue un atraco, sino un ataque directo.

“Los agresores huyeron en una moto. SSC y la Fiscalía están realizando las investigaciones sobre el caso. Estamos atentos y trabajando de forma coordinada para dar con los responsables», apuntó.

Tras el crimen, el cuerpo sin vida del reconocido estilista quedó tirado sobre las escaleras del establecimiento.

Horas antes de su asesinato, en sus redes sociales, De la Mora, que era originario de Jalisco (oeste de México), invitó a sus seguidores a participar en una dinámica para ganar una experiencia completa de belleza, la cual estaba valorada en más de 200.000 pesos (11.000 dólares aproximadamente)

Según el periodista Carlos Jiménez, el estilista había denunciado amenazas por parte de un individuo identificado como Eduardo E. quien tenía prohibido “intimidarlo o molestarlo”, por lo que sería uno de los principales sospechosos del crimen.

El estilista era propietario de las estéticas Micky’s Jair, que tenían una sede en Guadalajara y otra en Ciudad de México, en las que atendía a artistas, influentes y reinas de belleza.

En su cuenta de Instagram contaba con más de 177.000 seguidores y presumía de lujos y viajes, así como de su trabajo. EFE

csr/afs/rod