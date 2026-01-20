Asesinan a tres mujeres en Ciudad de Guatemala, dos de ellas menores

Ciudad de Guatemala, 20 ene (EFE).- Tres mujeres, dos de ellas menores de edad, fueron asesinadas a tiros este martes en la periferia norte de Ciudad de Guatemala, en medio del estado de sitio decretado tras los ataques de pandillas que dejaron diez policías muertos desde el pasado domingo.

Los Bomberos Municipales informaron de que el ataque ocurrió de madrugada en el asentamiento Nueva Jerusalén. Al llegar al lugar, los socorristas hallaron a las víctimas sin vida en la vía pública, con múltiples heridas de bala.

Entre las víctimas mortales se encontraban Astrid Abigail Marroquín, de 25 años, y dos menores de edad. Según informaron los cuerpos de socorro, una de las adolescentes cursaba el cuarto mes de gestación. Las primeras investigaciones indicaron que las tres víctimas eran familiares.

En la escena del crimen, agentes de la División Especial de Investigación Criminal (DEIC) de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron al menos 15 casquillos de bala.

Este triple asesinato se produce bajo la vigencia del estado de sitio decretado el domingo por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, y ratificado anoche por el Congreso.

La medida excepcional busca contener la ofensiva de la pandilla «Barrio 18» contra las fuerzas de seguridad.

Hasta este martes, la cifra de agentes fallecidos en estos atentados asciende a diez. Las autoridades atribuyen la orden de los ataques a Aldo Ochoa, alias el Lobo, máximo líder de la estructura, quien cumple condena en una prisión de máxima seguridad en la costa sur del país.

Tras la escalada de violencia, la seguridad en las sedes policiales de la capital fue reforzada, según pudo constatar EFE.

Por su parte, la PNC confirmó la detención de 20 presuntos pandilleros, quienes bajo el nuevo marco legal son procesados como terroristas.

De acuerdo con datos del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público, Guatemala cerró el año pasado con 407 mujeres asesinadas. EFE

