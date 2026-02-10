Asesinan a un concejal de un municipio caribeño en el norte de Colombia

1 minuto

Bogotá, 9 feb (EFE).- El concejal del municipio colombiano de Calamar, Óscar Montilla Iriarte, fue asesinado este lunes en la localidad de Soledad, en el departamento caribeño del Atlántico (norte), informaron las autoridades locales.

«Desde la Alcaldía Municipal de Calamar se extienden las más sinceras condolencias y mensajes de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del concejal», expresó ese despacho en un comunicado.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la víctima «se encontraba en un establecimiento comercial, en el barrio Las Gaviotas del municipio de Soledad (aledaña a Barranquilla), cuando hombres armados descendieron de un taxi y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar».

Los atacantes fueron detenidos por las autoridades y, al parecer, el crimen está relacionado con extorsiones de las que era víctima el concejal, quien era un reconocido comerciante de Calamar, municipio ubicado en el vecino departamento de Bolívar.

«Montilla Iriarte era un reconocido líder social y político, concejal por el Partido Liberal, destacado por su compromiso y trabajo por el bienestar de la comunidad», agregó la información. EFE

jga/eav