Asesinan a un indígena cuando era trasladado en una ambulancia en el suroeste de Colombia

Bogotá, 16 ago (EFE).- Hombres armados asesinaron a un indígena de la comunidad Awá cuando era trasladado en una ambulancia desde el municipio de Ricaurte hacia Pasto, capital del departamento de Nariño (suroeste), tras ser herido en hechos confusos en los que murió otra persona, denunció este sábado la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia.

«Condenamos ataque a la misión médica en Nariño. El indígena Awá Neider Nastacuas, herido en Ricaurte ayer, era trasladado en una ambulancia cuando hombres fuertemente armados detuvieron la ambulancia y lo asesinaron», señaló la Oficina en un mensaje publicado en sus redes sociales, sin dar más detalles del crimen.

ONU DD.HH. exhortó al Estado «a garantizar la vida e integridad de las personas en toda la región del piedemonte costero de Nariño», departamento fronterizo con Ecuador.

«Urgimos a los grupos armados no estatales a respetar los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH). Recordamos que el DIH prohíbe ataques a la población civil y a quienes no participan en hostilidades; también prohíbe ataques a la Misión Médica», agregó la información.

El departamento de Nariño se ha convertido en una zona de paso fundamental para enviar cocaína de Colombia al exterior. Por eso, grupos guerrilleros y paramilitares buscan controlar zonas de cultivos, laboratorios de procesamiento de drogas y embarques de cocaína a través del Pacífico. EFE

