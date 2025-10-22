Asesinan a un jefe policial en el oeste de México

Un jefe policial del estado mexicano de Michoacán (oeste) fue asesinado a balazos este martes mientras conducía su vehículo, un día después de que fuera ultimado un líder de los productores de limón en esa región.

Michoacán, con costas en el Pacífico y una importante producción agrícola, es frecuente escenario de violentos enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y grupos criminales.

Víctor Velásquez Castillo se desempeñaba como subdirector de Seguridad Pública en el municipio de Indaparapeo y fue asesinado por pistoleros mientras viajaba por carretera en su auto, según el informe policial.

El gobierno de Michoacán anunció que desplegó módulos de inspección en la vía y sobrevuelos aéreos para hallar a los responsables.

El crimen ocurre un día después del asesinato de Bernardo Bravo, un dirigente de los productores de limón en el estado y quien había denunciado extorsiones a su gremio.

En Michoacán operan bandas narcotraficantes como el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Nueva Familia Michoacana, designadas en febrero como «organizaciones terroristas extranjeras» por el presidente estadounidense, Donald Trump.

En años recientes, estos cárteles han convertido la extorsión a grandes productores agrícolas de la región en una de sus principales actividades.

