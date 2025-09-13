The Swiss voice in the world since 1935

Asesinan a un líder social de 17 años en suroeste de Colombia, ya van más de 110 este año

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bogotá, 13 sep (EFE).- El líder social colombiano Josué Valencia Cuero, de 17 años, fue asesinado en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, informó este sábado la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Valencia fue atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por una calle de Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, según detalló Indepaz en su cuenta de X.

«A pesar de recibir auxilio, falleció en el lugar de los hechos», agregó Indepaz, que indicó que Valencia era líder social y juvenil, futbolista y estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico.

Además, era reconocido en las comunidades por su impulso al deporte y la educación, y formaba parte de la «escuela de formación de liderazgos Siempreviva», donde fortalecía su labor como líder.

Según Indepaz, con este caso ya son 117 los defensores de derechos humanos asesinados este año en el país.

En el departamento del Valle del Cauca y, en general, en el suroeste del país hay presencia de las disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que buscan controlar la cadena del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió a finales de julio pasado que el número de asesinatos de defensores de derechos humanos podría superar el del año pasado, que fue de 191.

Entre las personas más afectadas se encuentran miembros de juntas de acción comunal, defensores de territorios y de los derechos de la niñez, pueblos indígenas y campesinos. EFE

ocm/eav

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR