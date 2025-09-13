Asesinan a un líder social de 17 años en suroeste de Colombia, ya van más de 110 este año

2 minutos

Bogotá, 13 sep (EFE).- El líder social colombiano Josué Valencia Cuero, de 17 años, fue asesinado en el departamento del Valle del Cauca, en el suroeste del país, informó este sábado la ONG Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Valencia fue atacado a tiros desde un vehículo cuando caminaba por una calle de Buenaventura, el principal puerto del país en el Pacífico, según detalló Indepaz en su cuenta de X.

«A pesar de recibir auxilio, falleció en el lugar de los hechos», agregó Indepaz, que indicó que Valencia era líder social y juvenil, futbolista y estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad del Pacífico.

Además, era reconocido en las comunidades por su impulso al deporte y la educación, y formaba parte de la «escuela de formación de liderazgos Siempreviva», donde fortalecía su labor como líder.

Según Indepaz, con este caso ya son 117 los defensores de derechos humanos asesinados este año en el país.

En el departamento del Valle del Cauca y, en general, en el suroeste del país hay presencia de las disidencias de las FARC, del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales que buscan controlar la cadena del narcotráfico y la minería ilegal, entre otras actividades ilícitas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advirtió a finales de julio pasado que el número de asesinatos de defensores de derechos humanos podría superar el del año pasado, que fue de 191.

Entre las personas más afectadas se encuentran miembros de juntas de acción comunal, defensores de territorios y de los derechos de la niñez, pueblos indígenas y campesinos. EFE

ocm/eav