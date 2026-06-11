Asesinan a un reportero en Veracruz, una de las zonas más peligrosas para el periodismo

2 minutos

Veracruz (México) 11 jun (EFE).- El periodista mexicano de sucesos Luis Ángel Lopez fue asesinado a tiros la madrugada de este jueves en Veracruz (este), una de las zonas más peligrosas del mundo para ejercer el periodismo.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Poza Rica, una zona petrolera y de altos niveles de inseguridad del norte del Estado de Veracruz.

Los informes policiales señalan que el reportero del periódico ‘Vanguardia’ fue atacado a tiros en la avenida 20 de Noviembre de la cabecera municipal, sin que se conozcan más detalles.

La víctima, quien también era delegado de la organización de rescate Cruz Ambar, contaba con medidas cautelares y de seguridad vigentes por parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) porque, según sus compañeros, había recibido amenazas de personas cercanas a la policía de esa región veracruzana.

En ese mismo municipio, en enero pasado, fue asesinado a tiros el también reportero de sucesos Carlos Castro, director del portal digital ‘Código Norte’.

La víctima fue atacada por un sicario en el interior de un restaurante de su familia ubicado en el municipio de Poza Rica.

El comunicador se había exiliado tras recibir amenazas y cuando regresó a esa región, lo mataron.

Estos hechos se unen al secuestro de la reportera Roxana Ramírez, un hecho ocurrido en el sur de Veracruz.

El caso causó conmoción porque fue videograbado el momento en que sujetos armados ingresaban con violencia a su domicilio y se la llevaban, sin que haya sido localizada aún.

Veracruz, es una zona considerada por organizaciones no gubernamentales como una de las regiones más peligrosas de México y el mundo para ejercer el periodismo.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, un organismo de defensa de comunicadores, se contabilizan entre 2005 y 2024 un total de 31 asesinatos de periodistas y cuatro desaparecidos. EFE

eap/csr/rod