Asesinan a un teniente coronel adscrito a la Brigada Antinarcóticos en Colombia

2 minutos

Bogotá, 27 nov (EFE).- Un teniente coronel del Ejército colombiano, adscrito a la Brigada contra el Narcotráfico, fue asesinado este jueves por sicarios en Popayán, en el convulso departamento del Cauca, al suroeste del país, según informó el Ejército.

El alto oficial, Rafael Granados Rueda, se desplazaba hacia su residencia cuando sujetos armados le dispararon «de manera indiscriminada», detalló la institución en un comunicado.

Unidades militares que se encontraban en el sector acudieron al lugar, brindaron los primeros auxilios al oficial y lo trasladaron a un centro médico de la ciudad, donde murió debido a la gravedad de las heridas.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, dijo en sus redes sociales que este asesinato «es un crimen de guerra» y añadió que solicitó el informe de la seguridad del oficial en sus desplazamientos.

Tras el ataque, tropas del Ejército y unidades de la Policía activaron los protocolos de búsqueda y reacción, y reforzaron la seguridad en la zona para evitar nuevas acciones criminales y avanzar en la identificación de los responsables.

«Este asesinato constituye una afrenta directa contra quienes con honor y compromiso trabajan diariamente por la seguridad y estabilidad de la región», señaló el Ejército, que también invitó a la ciudadanía a «suministrar información que permita la ubicación de los autores de este crimen y contribuya al avance de las investigaciones».

Las autoridades investigan si el ataque está relacionado con el trabajo del teniente coronel en la Brigada contra el Narcotráfico, dada la alta presencia de grupos armados y economías ilegales en el departamento del Cauca.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano y, aún después de la firma de la paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las FARC en 2016, ha seguido siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes varios bloques de las disidencias de las antiguas FARC. También operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas. EFE

mcg/ocm/sbb