Asesinan a un trabajador de las obras de la Línea 2 del Metro de Lima y otro queda herido

Lima, 3 oct (EFE).- La Fiscalía de Perú inició este viernes una investigación preliminar contra los responsables del asesinato de un trabajador de la Línea 2 del Metro de Lima, que construyen un consorcio liderado por las empresas españolas ACS y FCC.

La víctima murió a disparos de arma de fuego en un ataque perpetrado por presuntos sicarios donde resultó herido otro trabajador, lo que también investiga la Fiscalía como tentativa de homicidio.

«Los hechos ocurrieron a la altura de la estación 2 de la referida obra en ejecución, en la avenida Oscar R. Benavides, distrito de Bellavista (Callao), donde los dos trabajadores recibieron impactos de proyectil de arma de fuego por parte de dos sujetos», informó la Fiscalía del Callao, provincia ubicada junto a Lima y por donde también pasará este tren subterráneo.

La Décimo Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao, a cargo de la investigación, dispuso que personal policial del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista efectúe la inspección técnica para visualizar imágenes de las cámaras de seguridad y recabar las declaraciones de testigos, entre otras diligencias para esclarecer lo sucedido.

Medios locales informaron que el suceso ocurrió a plena luz del día de la mañana de este viernes, cuando dos sujetos en motocicleta abrieron fuego contra la víctima mientras trabajaba en las obras de la Línea 2 del Metro.

Además, fruto del tiroteo, otro trabajador resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital cercano y según la prensa local, su estado es «altamente crítico».

El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, evitó pronunciarse sobre lo ocurrido cuando periodistas le preguntaron, puesto que, según sus palabras, hay varias versiones del suceso y por lo tanto no le correspondía informar sobre el caso.

Con un compromiso de inversión de 4.500 millones de dólares, la Línea 2 cruzará Lima de este a oeste a lo largo de 27 kilómetros y cuenta con 27 estaciones, 28 pozos de ventilación y salidas emergencia, un Patio Taller y 35 trenes.

Las obras de construcción civil son habitualmente objeto de extorsiones en Perú por parte de bandas criminales que exigen cupos de dinero a cambio de no atentar contra los obreros.

El fenómeno de las extorsiones tanto a obreros como a transportistas y otros sectores se ha disparado en los últimos meses en Lima y es parte de las diversas manifestaciones que se han sucedido en las últimas semanas contra el Gobierno. EFE

