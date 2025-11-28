Asesinan a una psicóloga de una cárcel del sur de Ecuador y detienen a ocho sospechosos

Guayaquil (Ecuador), 28 nov (EFE).- Una psicóloga de la cárcel de Loja, provincia del sur de Ecuador y fronteriza con Perú, fue asesinada a tiros y ocho personas fueron capturadas por ser los presuntos responsables del crimen, informó este viernes el Servicio de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (Snai), la institución del Estado que administra las prisiones.

El asesinato, que el Snai catalogó como «un acto criminal absolutamente repudiable», se produjo en la tarde del jueves cuando la mujer estaba en la calle, según reportaron medios locales.

La institución señaló que el crimen ocurrió «en el marco de las acciones de control y seguridad ejecutadas recientemente en el centro de privación de la libertad Loja, dirigidas a desarticular actividades ilícitas y restablecer el orden dentro del centro».

«Rechazamos de manera firme cualquier intento de intimidación contra la labor institucional. No cederemos ante amenazas ni actos violentos que buscan frenar el fortalecimiento del sistema penitenciario», añadió el Snai.

Tras el asesinato, ocho personas identificadas como presuntos responsables fueron detenidas «y las investigaciones continúan a cargo de las autoridades competentes», precisó la institución penitenciaria.

La Policía señaló que tres de los detenidos son adolescentes y otros dos presentan antecedentes por el delito de tráfico de drogas.

Además, indicó que se decomisaron «indicios clave vinculados al hecho», entre ellos dos armas, dos motocicletas (una de ellas incinerada) y seis teléfonos móviles.

El Snai aseguró que ha reforzado los protocolos de seguridad y que mantiene coordinación permanente con la Policía para proteger al personal y garantizar la continuidad de las operaciones.

Las cárceles se han convertido en epicentro de la crisis de violencia que azota al país andino en los últimos años, pues en ellas han sido asesinados más de 600 reclusos desde 2021, la mayoría en una serie de masacres por enfrentamientos entre bandas rivales.

Varias de las prisiones están militarizadas desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa declaró un «conflicto armado interno» para combatir la violencia en Ecuador, que en este año registra sus peores estadísticas, con un promedio de un asesinato por hora. EFE

