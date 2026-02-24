Asesinan al hijo de una alcaldesa en ataque armado en una carretera del norte de México

Ciudad de México, 24 feb (EFE).- La alcaldesa del municipio de Bacanora, en el estado mexicano de Sonora (norte), Nora Alicia Biebrich, sufrió un ataque armado este martes cuando viajaba por una carretera federal, en un hecho en el que murió su hijo, informaron autoridades estatales, que descartaron por ahora que se trate de un atentado directo contra la funcionaria o que esté vinculado con la reciente ola de violencia en el país.

El fiscal general de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, confirmó la agresión ocurrida cerca del kilómetro 60 de la carretera Hermosillo-Mazatlán, cuando la funcionaria y su hijo viajaban en una camioneta Jeep tras salir de Hermosillo (Sonora) con destino a Mazatlán (Sinaloa). EFE

