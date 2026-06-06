Asesinan al periodista colombiano Cristian Herrera en la ciudad fronteriza de Cúcuta

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(Actualiza con pronunciamiento de la Defensoría del Pueblo)

Cúcuta (Colombia), 6 jun (EFE).- El periodista colombiano Cristian Herrera, asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, fue asesinado a tiros este sábado en esta ciudad de la capital del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, el periodista, de 48 años, se bajó de un vehículo en compañía de otras personas en el barrio Quinta Oriental cuando un hombre que estaba a bordo de una motocicleta le disparó y se dio a la fuga.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias y repudiamos este crimen y toda expresión de violencia contra el periodismo. La libertad de prensa no puede se intimidada ni silenciada», manifestó el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, en un mensaje publicado en redes sociales.

Herrera hizo parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico.

La Policía Metropolitana de Cúcuta puso en marcha una operación para tratar de dar con el paradero del sicario y descubrir los motivos del asesinato.

La Defensoría del Pueblo expresó en un comunicado su indignación y dolor por el homicidio del periodista, del que dijo que era corresponsal en Norte de Santander de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) e integrante de su Junta Directiva.

«Cristian dedicó su trabajo a informar sobre temas relacionados con impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación del Catatumbo. Su labor permitió visibilizar realidades, denunciar a los responsables de entramados de violencia y corrupción y garantizar el derecho ciudadano a estar informado», manifestó la Defensoría en un comunicado.

La entidad agregó que el crimen fue «debido a su oficio» de periodista y que «contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), que no lograron evitar su asesinato».

La Defensoría recordó que «su asesinato se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda» el mes pasado en la localidad de Briceño, en el departamento de Antioquia (noroeste), por lo cual indicó: «En menos de un mes, el país ha perdido dos voces del periodismo regional en contextos marcados por la violencia y la presencia de grupos armados ilegales».

«El asesinato de un periodista constituye una de las formas más graves de censura. Genera miedo, propicia la autocensura y afecta el derecho de las comunidades a recibir información sobre lo que ocurre en sus territorios. La democracia se debilita cuando informar pone en riesgo la vida», manifestó la entidad.

Hace dos años, el 14 de abril de 2024, fue asesinado en Cúcuta otro periodista, Jaime Vásquez, que cubría especialmente asuntos de gobernanza local y hacía denuncias de corrupción. EFE

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