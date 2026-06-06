Asesinan al periodista Cristian Herrera en la ciudad colombiana de Cúcuta

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Cúcuta (Colombia), 6 jun (EFE).- El periodista colombiano Cristian Herrera, asesor de comunicaciones de la Secretaría de Seguridad de Cúcuta, fue asesinado a tiros este sábado en la capital del departamento de Norte de Santander (noreste), fronterizo con Venezuela.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, el periodista, de 48 años, acaba de bajarse de un vehículo en compañía de otras personas en el barrio Quinta Oriental cuando un hombre que estaba a bordo de una motocicleta le disparó y se dio a la fuga.

«Expresamos nuestras más sinceras condolencias y repudiamos este crimen y toda expresión de violencia contra el periodismo. La libertad de prensa no puede se intimidada ni silenciada», manifestó el alcalde de Cúcuta, Jorge Enrique Acevedo, en un mensaje publicado en redes sociales.

Herrera hizo parte durante varios años del diario La Opinión, el medio impreso más importante de Norte de Santander, donde se destacó por su rigor periodístico.

La Policía Metropolitana de Cúcuta puso en marcha una operación para tratar de dar con el paradero del sicario y descubrir los motivos del asesinato.

Hace dos años, el 14 de abril de 2024, fue asesinado en Cúcuta otro periodista, Jaime Vásquez, que cubría especialmente asuntos de gobernanza local y hacía denuncias de corrupción. EFE

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