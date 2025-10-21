Asesinan al presidente municipal de Pisaflores, en el estado mexicano de Hidalgo

Ciudad de México, 21 oct (EFE).- Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, en el central estado mexicano de Hidalgo, fue asesinado la noche del lunes, según informó el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en el que el funcionario militaba.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México expresa su más profunda consternación y condena enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal en Pisaflores, Hidalgo; miembro de este instituto político y muy querido amigo”, señaló el PVEM en un comunicado.

Según reportes del medio local La Jornada Hidalgo, Bahena Solórzano, de 47 años, recibió al menos cinco impactos de arma de fuego cuando dos hombres, a bordo de una motocicleta blanca, le dispararon y huyeron del lugar.

El partido, afín al gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), exigió a las autoridades una investigación “inmediata, exhaustiva y transparente” para dar con los responsables del crimen.

El PVEM manifestó su solidaridad con la familia, amigos y colaboradores del edil, así como con la población de Pisaflores, municipio ubicado en la región norte de Hidalgo, limítrofe con Veracruz, donde se han registrado hechos de violencia en los últimos meses.

“Elevamos nuestras voces para exigir justicia”, subrayó la institución, al tiempo que reiteró su compromiso “con la paz, la legalidad y la protección de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la ciudadanía”.

La asociación política pidió además no permitir que “la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, y urgió al Gobierno federal y estatal a garantizar la seguridad de los funcionarios municipales, quienes, recordó, “son el primer contacto del Estado con la población y con frecuencia enfrentan condiciones de vulnerabilidad”.

El homicidio de Bahena Solórzano se suma a una serie de ataques contra autoridades locales ocurridos en distintos estados de México en 2024 y 2025, en un contexto de recrudecimiento de la violencia política.

La dirigencia nacional del PVEM advirtió que este tipo de hechos “no solo arrebatan vidas, sino que golpean el tejido democrático y generan miedo entre quienes buscan servir a sus comunidades”.

Las autoridades de Hidalgo no han ofrecido aún información oficial sobre el ataque ni sobre los posibles móviles del crimen.

De acuerdo con el Gobierno mexicano, en el primer año de la administración de Claudia Sheinbaum los homicidios en el país cayeron un 32 %.

El promedio diario de asesinatos descendió a 59,5 en septiembre de 2025 frente a los 86,9 de septiembre de 2024, último mes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), lo que implica 27 homicidios menos por día. EFE

