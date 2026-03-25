Asesinan en Perú a un candidato a congresista que había recibido amenazas previas

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Lima, 25 mar (EFE).- El candidato a congresista Gilbert Infante, del partido Fe en el Perú, fue asesinado la noche del martes, según anunció este miércoles el candidato presidencial de dicha formación, Álvaro Paz de la Barra, quien dijo que la víctima había recibido amenazas.

El líder del partido político, que tiene menos del 1 % en intención de voto, afirmó en varios programas locales que Infante, el número 25 de la lista al Congreso de Fe en el Perú, fue asesinado «de manera brutal» la noche del martes cuando salía de una actividad del partido en dicho distrito, ubicado en el sur de la capital.

«Él ha sido asesinado a ladrillazos, ya le habían comentado que a él no lo iban a asesinar con armas de fuego sino que iba a sufrir, así tal cual”, dijo Paz de la Barra a la emisora RPP. EFE

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