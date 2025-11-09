Asesinato de líder social en el oeste de Colombia eleva a 163 las víctimas de 2025

1 minuto

Bogotá, 9 nov (EFE).- El homicidio del líder social colombiano y exconcejal Luis Fernando Ocampo Arias, en el municipio de Nariño, cometido este sábado, eleva a 163 el número de personas de este perfil asesinadas en lo que va de 2025 en Colombia, denunció este domingo el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Ocampo, quien había sido concejal por el Partido Conservador durante el periodo 2020-2023, era reconocido por su labor comunitaria y por liderar el gremio de los conductores de chivas o buses escalera en la región.

El líder social fue atacado por hombres armados en una carretera entre las localidades de Pueblo Nuevo y Puente Linda, en el departamento de Antioquia (noroeste), según la fuente.

El observatorio también informó en las últimas horas de una masacre en el municipio de El Carmen de Viboral, también en Antioquia, a unos 100 kilómetros de Nariño, donde tres personas -entre ellas el líder juvenil Andrés Giraldo- fueron asesinadas en un ataque armado.

En esta ocasión, el ataque fue perpetrado por hombres que irrumpieron en un establecimiento comercial y dispararon de manera indiscriminada contra quienes se encontraban en el lugar. Las otras dos víctimas fueron identificadas como Diosdado Hernández y Édgar Velásquez, de acuerdo con el informe de la entidad.

En la zona actúa el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otras bandas locales que ejercen control territorial y social sobre las comunidades.

pc/pddp