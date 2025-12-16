Asesinato de Rob Reiner: sospechoso de parricidio aguarda autorización médica para ir a la corte

El hijo del aclamado cineasta Rob Reiner no recibió aún el aval médico para comparecer a su primera presentación judicial, informó su abogado este martes, mientras aguardan por la acusación formal de parricidio.

Nick Reiner, de 32 años, es sospechoso de haber asesinado a su padre y a su madre en su hogar en Los Ángeles, y se encuentra bajo custodia de las autoridades sin derecho a fianza.

«Todos los reos pasan por una revisión médica antes de ser trasladados», dijo su abogado, Alan Jackson, a los medios de comunicación en un tribunal de Los Ángeles.

Jackson, quien asumió la defensa de Nick, sostuvo que se trata de «una cuestión procesal».

El abogado declinó comentar sobre la situación de su cliente, limitándose a decir que «el alguacil indicó que el Departamento del sheriff trabajará día a día, así que con suerte él recibirá la aprobación mañana, y podremos traerlo aquí».

Nick Reiner fue arrestado la noche del domingo, pocas horas después de que las autoridades encontraran los cuerpos sin vida del director Rob Reiner, de 78 años, y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, de 70 años, en su residencia en el lujoso vecindario de Brentwood, en Los Ángeles.

El hijo menor del matrimonio sufrió una larga batalla con adicciones, y pasó buena parte de su adolescencia entrando y saliendo de centros de rehabilitación.

La policía determinó que los Reiner fueron asesinados, sin embargo no divulgó detalles adicionales del caso.

Medios de comunicación estadounidenses revelaron que Romy Reiner, segunda hija de la pareja, los encontró la tarde del domingo y llamó a la policía.

Algunos reportes sostienen que los Reiner habrían sido acuchillados, mientras que el portal del entretenimiento TMZ afirmó que habrían sido degollados.

El medio agregó además que la pareja fue junto a Nick a una fiesta de navidad del comediante Conan O’Brien, en la cual algunos presentes vieron a padre e hijo discutir de forma acalorada.

TMZ afirma que el sospechoso se registró la madrugada del domingo en un hotel de Santa Mónica, en donde el personal de limpieza habría encontrado sangre en el baño y en la cama.

El matrimonio tiene en total tres hijos, mientras que Rob Reiner tiene además una hija adoptiva con su primera pareja.

Alan Jackson se recusó a informar quién lo contrató.

– Conmoción –

Hijo del legendario comediante Carl Reiner, Rob Reiner saltó a la fama como actor en la serie de TV de los años 1970 «All in the Family», para luego convertirse en director.

Dirigió 23 películas, incluyendo la aclamada comedia romántica de 1989 «Cuando Harry conoció a Sally», protagonizada por Billy Crystal y Meg Ryan, en la cual su madre, Estelle Reiner, pronuncia la frase «Quiero lo mismo que ella» después de la icónica escena del falso orgasmo de Ryan en un restaurante neoyorquino.

El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, debe ofrecer este martes una rueda de prensa para hablar del caso que conmocionó a Hollywood.

La muerte de Reiner, un activista ligado a causas progresistas, sacudió además a la esfera política.

Reiner le dio a los espectadores «algunas de las historias más entrañables que hemos visto en la pantalla. Pero por encima de todas las historias que produjo, había una profunda creencia en la bondad de las personas», escribió el expresidente Barack Obama en X.

En contrapartida, el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetió el lunes contra Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano, llegando a decir que la pareja murió por el odio que causaba en su entorno la «furibunda obsesión» que el cineasta tenía en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción, incluso entre los miembros de su partido.

