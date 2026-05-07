Asesinato de una adolescente de camino a clase conmociona a pueblo francés

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Un pueblo francés se encuentra conmocionado este jueves después de que una chica de 14 años muriera apuñalada cuando se dirigía a clase.

La adolescente fue encontrada gravemente herida el miércoles por la mañana en una calle de Fère-en-Tardenois, un pueblo de 2.800 habitantes en el norte de Francia, informó la fiscalía local.

Murió a causa de múltiples puñaladas en el cuello antes de que llegaran los servicios de emergencia.

Un hombre de 23 años fue detenido el miércoles por la noche. La fiscalía señaló que este joven desempleado, que vivía con sus padres, podría ser un exnovio.

El jueves por la mañana se depositaron rosas blancas y velas frente a la entrada de la escuela secundaria donde iba la víctima.

«Es absolutamente horrible», dijo una madre que acompañaba a sus hijas.

«Normalmente van en autobús, pero esta mañana quise venir por ellas», agregó a los medios presentes, entre ellos AFP.

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