Asesor de bloque opositor venezolano denuncia que tribunal le negó solicitud de amnistía

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Caracas, 13 mar (EFE).- Perkins Rocha, asesor jurídico de la mayor coalición opositora de Venezuela y de la líder María Corina Machado, denunció este viernes que un tribunal con competencia en terrorismo le negó la solicitud de amnistía que pidió en febrero pasado por considerar que su causa está excluida de la normativa aprobada por el Parlamento.

«Dicho juez, José Antonio Morán, me niega el beneficio constitucional de la amnistía porque considera que me encuentro dentro de los supuestos legales de exclusión de este beneficio, previstos en el artículo 9 de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada el 19 de febrero de 2026», indicó Rocha en una publicación en X. EFE

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