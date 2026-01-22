Asesor de Lula aleja la posibilidad de que Brasil se una ya a la Junta de Paz de Trump

São Paulo, 22 ene (EFE).- Celso Amorim, excanciller brasileño y actual asesor jefe para asuntos internacionales del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, alejó la posibilidad de que Brasil se una rápidamente a la polémica Junta de Paz, liderada por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Amorim apuntó en una entrevista con el diario ‘O Globo’ publicada este jueves que la carta fundacional de la organización es «confusa» y que supone una «revocación de la ONU» en las áreas de paz y seguridad, un aspecto que él no ve «cómo aceptar».

«No se puede considerar una reforma de la ONU hecha por un país», señaló, antes de criticar que Trump haya rechazado aceptar cambios a los estatutos.

Además, Amorim destacó que la carta no se refiere específicamente al objetivo de reconstruir Gaza, la idea inicial, y que esta apunta a un papel más amplio para la organización, lo que la transformaría en una especie de Consejo de Seguridad, pero «con un presidente prácticamente permanente».

Por otro lado, el asesor de Lula dijo que Brasil está abierto a «considerar» una invitación que sea resultado de la resolución de la ONU aprobada en noviembre pasado que dio origen a la Junta de Paz y que habla solo de Gaza.

Según Amorim, Oriente Medio es «muy importante» para el Gobierno brasileño, si bien dijo que es «necesario saber la opinión de los propios palestinos y de otros países árabes» sobre la iniciativa.

Lula conversó este jueves por teléfono con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, sobre las «perspectivas de reconstrucción» de Gaza y el plan de paz en la región, según un comunicado de la Presidencia.

Trump lanzó la Junta de Paz este jueves durante el Foro Económico Mundial en Davos (Suiza), en una ceremonia que contó con la presencia de mandatarios como el argentino, Javier Milei, y el paraguayo, Santiago Peña.

La mayoría de Gobiernos europeos se han mostrado reticentes a participar en la iniciativa por considerar que puede debilitar la ONU. EFE

