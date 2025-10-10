Asesor de Putin dice que Rusia apoyaría la concesión del Nobel de la Paz a Trump

(Actualiza con más declaraciones del asesor presidencial)

Moscú, 10 oct (EFE).- El asesor del presidente ruso, Vladímir Putin, para asuntos de política internacional, Yuri Ushakov, afirmó hoy que en este momento Rusia apoyaría la concesión del Nobel de la Paz al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

«Pienso que en este momento (Rusia) la apoyaría, si nos preguntaran», dijo Ushakov al responder a la pregunta de si Rusia respaldaría la decisión de Comité del Premio Nobel en caso de que concediera el de la Paz al mandatario estadounidense.

El asesor presidencial hizo esta declaración al medio ruso LIVE en los márgenes de la cumbre de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) que se celebra en Dusambé, la capital de Kirguistán.

Por otra parte, se mostró sorprendido por las declaraciones del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, acerca de su condiciones para apoyar el Nobel de la Paz para Trump.

«Causa sorpresa, diría, la estupidez de Zelenski, que dijo que Ucrania podría respaldar el Premio Nobel para Trump, si Trump le vende (misiles) Tomahawk. Es decir, un premio de la paz por entregar armas. Esto es una idea monstruosa», indicó Ushakov.

El ganador del Premio Nobel de la Paz se conocerá este viernes. Este año, fueron nominados 338 candidatos, 244 personas y 94 organizaciones, cuyas identidades se mantienen en secreto. EFE

