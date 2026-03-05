Asesor de Trump pide a Latinoamérica combatir a los carteles como si fuesen EI o Al Qaeda

Miami (EE.UU.), 5 mar (EFE).- Stephen Miller, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este jueves a los gobiernos latinoamericanos combatir a los carteles del narcotráfico como si fuesen grupos terroristas como el Estado Islámico (EI) o Al Qaeda, además de afirmar que la inmigración ilegal es una «forma de terrorismo».

«Los carteles que operan en este hemisferio son el Estado Islámico y el Al Qaeda del Hemisferio Occidental y deben tratarse tan brutalmente y despiadadamente como tratamos a esas organizaciones», dijo Miller en la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en Miami (EE.UU.).

El subjefe de gabinete de Trump sostuvo que «estas organizaciones solo pueden derrotarse con poder militar» durante su discurso ante representantes militares y de seguridad de la mayoría de los países de la región, con excepciones como México, Colombia y Brasil.

Además, afirmó que estas organizaciones trafican migrantes, lo que es una «forma de terrorismo también».

«Esto comienza con el desmantelamiento de estas organizaciones que trafican drogas, causan violencia, asesinan, extorsionan y también trafican ilegalmente seres humanos, que es una forma de terrorismo también. La inmigración ilegal facilitada por las redes criminales es una forma de terrorismo», aseguró.

La Administración de Trump ha designado terroristas a organizaciones del narcotráfico como el Cartel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), del Noreste, del Golfo, los Carteles Unidos y la Nueva Familia Michoacana, así como pandillas como el Tren de Aragua, MS-13 y Barrio 18.

El secretario estadounidense de Guerra, Pete Hegseth, lideró la conferencia inaugural de las ‘Américas contra los carteles’ en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Doral, en el sur de Florida, donde reafirmó que la nueva Doctrina Monroe o ‘Donroe’ del presidente Donald Trump justifica ataques militares a narcotraficantes en Latinoamérica.

Hegseth avisó que Washington está listo para lanzar en solitario una «ofensiva» militar contra los carteles, por lo que pidió a los latinoamericanos combatir a los «narcoterroristas». EFE

