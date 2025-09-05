The Swiss voice in the world since 1935

Asesor de Trump propone a Adams como embajador en Arabia Saudí para que retire candidatura

Nueva York, 5 sep (EFE).- Un asesor del presidente de EE. UU., Donald Trump, propuso al alcalde de Nueva York, Eric Adams, como embajador en Arabia Saudita, para que retire su candidatura a la reelección y así darle más margen al exgobernador demócrata Andrew Cuomo frente a Zohran Mamdani, un demócrata con ideas más progresistas y favorito en las encuestas, según informa este viernes The New York Times.

El rotativo apunta que el magnate Steve Witkoff, asesor de Trump, ha investigado activamente esta posibilidad y se reunió con Adams a principios de esta semana en Florida.

No obstante, no está claro si la Casa Blanca o Witkoff, cuyo primer cargo en la administración republicana fue el de enviado a Oriente Medio, se han comprometido formalmente con la nominación de Adams por parte de Trump o le han ofrecido algún otro cargo.

Por su parte, Adams, demócrata, ha dicho en su círculo interno que está considerando diversas opciones, según The Times, aunque su mensaje oficial es que se mantiene en la contienda para un segundo mandato de cara a las elecciones de este noviembre.

De acuerdo con el New York Post, incluso si el alcalde suspendiera su campaña, su nombre seguiría apareciendo en la boleta electoral, a menos que renunciara a su puesto y se mudara fuera de la Gran Manzana.

Trump dijo ayer que preferiría que dos candidatos se retiraran para que un tercero se enfrentara a Mamdani, también candidato demócrata, en una contienda directa.

«Preferiría no tener un alcalde comunista en Nueva York», declaró el mandatario a la prensa.

Según medios locales, la oferta de un cargo por parte de Trump también se ha hecho extensiva al candidato republicano Curtis Sliwa, quien no la negó, pero descartó por completo su retirada. EFE

